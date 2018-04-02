В Камышине «мерзкое насекомое» испугало местную жительницу

Жительница Камышина обнаружила в своём доме «странное мерзкое насекомое». Фотографией «диковинки» камышанка поделилась в одной из социальных сетей, сопроводив снимок комментарием. В нем она поинтересовалась, что за мерзкое насекомое появилось в её частном доме.

Пользователи поупражнялись в остроумии, комментируя фотографию, но самые осведомлённые подсказали, что «мерзкое насекомое» является личинкой муравьиного льва. Взрослое насекомое выглядит намного привлекательнее, оно становится похожим на обыкновенную стрекозу, сообщает infokam.

В Камышинском районе летающая особь муравьиного льва встречается очень часто. Это насекомое совершенно безобидно для человека, однако если взрослая особь весьма привлекательно выглядит, то внешний вид личинки вызывает неприятные ассоциации.