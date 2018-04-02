В казахстанскую редакцию Forbes пришли с обыском

Сотрудники полиции Алматы пришли с обыском в редакцию казахстанского Forbes, говорится на сайте журнала.

Также полицейские задержали заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

«Сотрудников редакции сейчас держат в кабинете, при них ведутся следственные действия. У них изъяли сотовые телефоны», — говорится в сообщении.

С чем связаны следственные действия, полицейские не уточнили.

Параллельно обыск прошел в редакции сайта Ratel.kz. Там были задержаны главный редактор Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и журналистка Анна Калашникова, сообщает издание на своей странице в Facebook.

Портал Ratel.kz и Forbes Kazakhstan являются ответчиками по иску о защите чести и достоинства бывшего министра госдоходов Зейнуллы Какимжанова.