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» » В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев

В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев


Добавлено: 02 апр 2018 в 20:42, Категория: Общество
В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев

В работе IV межвузовской научной конференции «Язык, культура, образование эпохи классика мировой литературы. К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого», проходившей в Михайловской военной артиллерийской академии, приняли участие представители высших военных образовательных организаций и гражданских вузов, связанных с обучением иностранных военнослужащих и студентов русскому языку.

На форуме были обсуждены методические аспекты использования текстов Л.Н. Толстого в зарубежной аудитории при изучении русского языка как иностранного, перспективы развития системы преподавания русского языка для студентов и слушателей из других стран, проанализированы результаты исторических, социально-гуманитарных исследований языка и культуры, актуальных в сфере высшего образования.

Участники конференции приняли участие в работе секций: «Актуальные проблемы использования произведений Л.Н. Толстого для изучения русского языка и русской культуры», «Значение наследия Л.Н. Толстого в современном культурном пространстве», «Русский язык и русская культура в условиях диалога культур».

По результатам форума будет выпущен сборник статей.


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Добавлено: 02 апр 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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