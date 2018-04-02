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В отношениях с Москвой Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами


Добавлено: 02 апр 2018 в 14:02, Категория: Политика
В отношениях с Москвой Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами

Диалог Российской Федерации с Западом становится все более сложным, приближаясь к черте, где сторонам необходимо будет остановиться во что бы то ни стало. Нормализации диалога могла бы поспособствовать Германия, однако соответствующие перспективы очень сильно зависят от Ангелы Меркель, которой предстоит выбрать, как взаимодействовать с Москвой.
 
Германия, как отмечает профессор РУДН Юрий Почта, заинтересована в сохранении нормальных отношений с Россией прежде всего потому, что на контактах с РФ держится довольно внушительный сегмент немецкого бизнеса. С другой стороны — Германия должна придерживаться так называемого "европейского единства", если собирается усилить свою роль в ЕС.
 
"Именно из-за этих противоречий мы и наблюдаем сложные колебания, осуществляемые немецкой дипломатией. С одной стороны — жесткая дисциплина по отношению к России, а с другой — авантюрные с точки зрения ЕС действия, которые идут на пользу бизнесу Германии", — цитирует Почту федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
 
В целом же, будущая внешнеполитическая линия Германии выглядит весьма туманно в тех аспектах, которые затрагивают Россию.

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Добавлено: 02 апр 2018 в 14:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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