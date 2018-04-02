В посольстве США предупредили о сложностях при выдаче виз

Пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан сообщила РБК, что из-за уменьшения численности персонала возможности дипмисссии по предоставлению визовых услуг кардинально сократились.

Она отметила, что американские законы требуют проведения собеседований в большинстве случаев обращения за визой.

«Конечно, все зависит от того, о какой стране мы говорим, о каком количестве отозванных дипломатов. Если речь идет о ряде стран, где произошел отзыв одного-двух человек, то вряд ли это как-то скажется [на выдаче виз россиянам], мне кажется, что [в таком количестве] отзываются какие-то технические специалисты. Если количество отозванных исчисляется двузначными числами, то наверняка туда могут попасть сотрудники консульских служб», — пояснил РБК гендиректор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. Он подчеркнул, что «ни о каком трагизме» речь быть не может, и задержка в выдаче виз может быть единственным вариантом.

«Данная ситуация может сказаться на визовом режиме, но тем не менее массовые направления это не затронет», — сообщили изданию в пресс-службе туроператора «Анекс Тур».

О том, что сокращение численности американской дипмиссии «существенно отразится» на консульской деятельности в России, американский Госдепартамент предупреждал еще в ноябре 2017 года.