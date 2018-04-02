В Раде назвали «Северный поток-2» угрозой военной безопасности Украины (ВИДЕО)

Проект «Северный поток-2» поставит под удар не только энергетическую, но и военную безопасность Украины.

Об этом заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

«Мы наблюдаем новую серию гибридных атак на Украину из-за „Северного потока-2“. Хочу напомнить, что запуск газопровода станет дополнительным рычагом давления Москвы на ЕС и поставит под удар не только энергетическую, но и военную безопасность Украины», — сказал он на заседании согласительного совета Верховной рады.

«Россия всегда использовала энергетические ресурсы в качестве элемента политического шантажа. Поэтому те, кто поддерживает строительство „Северного потока-2“, подыгрывают Кремлю», — добавил нардеп.