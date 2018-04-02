В результате подрывов на востоке Украины погибло 2558 гражданских

С начала боевых действий на Донбассе в результате подрывов взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 2558 гражданских лиц. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечено, что с начала боевых действий всего было проверено около 26 тыс. гектаров территорий и уничтожено более 340 тыс. взрывоопасных предметов.

По данным спасателей, на сегодня Украина является одной из наиболее загрязненной минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире.

В частности, отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей.

«Согласно информации, полученной от управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период конфликта, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года погибли не менее 2558 гражданских лиц, из них — 2416 взрослых и 242 детей», — сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров.

По его словам, в критическом состоянии находятся объекты инфраструктуры, поскольку доступ к поврежденным обстрелами объектам временами невозможен из-за загрязнения снарядами, которые не взорвались, и самодельными взрывными устройствами. Только за 2017 год и первый квартал 2018 года саперы ВСУ, ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта отреагировали более чем на 1100 заявок.