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» » В Роскомнадзоре заявили, что не получали ответа от Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что не получали ответа от Telegram


Добавлено: 02 апр 2018 в 15:14,
В Роскомнадзоре заявили, что не получали ответа от Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что не получали официального ответа от руководства Telegram по вопросу предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений мессенджера, сообщает РИА «Новости».

В комментарии надзорного ведомства указано, что по состоянию на 13:00 понедельника никакого официального ответа от Telegram на уведомление о необходимости исполнить нормы законодательства не поступало.

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Кроме того, отмечается, что по почте или на адрес электронной почты уведомления от владельцев, администраторов или представителей компании также не поступали.

В ведомстве отметили, что смогут приступить к рассмотрению ответа компании после его получения.

Ранее в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.

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Добавлено: 02 апр 2018 в 15:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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