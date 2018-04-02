В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Ростов-на-Дону, новости сегодня – 2 апреля. Эко Кемерово дошло до других развлекательных центров России. В Ростове решением суда закрывается детский центр «Джоуль парк» как опасный для жизни.

Детский развлекательный центр под названием «Джоуль парк», что находится в Ростове на улице Красноармейской, с треском провалил проверку пожарной безопасности. Как сообщает «АиФ» со ссылкой на источники в МЧС, причиной тому стали грубые нарушения пожарной безопасности. В частности, отмечена незаконная перепланировка помещений, выполненная из горючих материалов, как и другая отделка. Также отсутствовала подсветка путей эвакуации из здания.

В ходе проверки прокуратуры суду были предъявлены неопровержимые доказательства этих нарушений. В результате Кировский районный суд вынес решение о прекращении деятельности «Джоуль парка».

Напомним, массовые проверки ТРЦ и подобных заведений в России стартовали как шлейф после трагедии в Кемерово 25 марта. Тогда погибли 64 человека именно из-за таких нарушений.