В Сиэтле закрыто генконсульство России

Консул-советник Халит Айсин сообщил РИА Новости, что все вещи из здания генерального консульства России в Сиэтле вывезены. Он также подчеркнул, что Госдепартамент США был уведомлен о закрытии дипмиссии в обозначенный им срок — до конца 1 апреля.

«Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена», — сказал он. Айсин также рассказал, что сотрудники Госдепартамента отказались осмотреть покинутое помещение.

«Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут», — предположил российский дипломат.

Халит Айсин рассказал агентству, что все вещи и документы дипмиссии перевезены в резиденцию генконсула, которая по требованию американских властей будет освобождена до конца 24 апреля. Сейчас в резиденции создан специальный штаб, занятый подготовкой вывоза документов и вещей в другие дипмиссии и консервацией здания.

На прошлой неделе из-за «дела Скрипаля» в США было объявлено о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН.