"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" в 1000-м матче Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Питтсбург Пингвинз" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье на льду "Питтсбурга", завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе гостей с голевой передачи российского форварда Евгения Кузнецова забил шайбу на 34-й минуте его соотечественник Дмитрий Орлов, благодаря которой стал второй звездой матча. Также отличились Ти Джей Оши (7) и Том Уилсон (41). У "Питтсбурга" голом отметился Патрик Хёрнквист (57) с передачи Евгения Малкина.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге и стал первым российским игроком, который достиг такого результата, выступая за один клуб.

В нынешнем сезоне Овечкин побил еще несколько достижений "Вашингтона". Российский форвард является рекордсменом столичного клуба по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118). В январе в матче против "Флориды" Овечкин стал вторым хоккеистом команды после Никласа Бэкстрема, отдавшим 500 голевых передач. Сейчас на его счету 515 результативных пасов.

Овечкин в сезоне-2017/18 является лучшим снайпером лиги (45 шайб) и может в восьмой раз в карьере забить 50 голов.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

"Тампа Бэй Лайтнинг" — "Нэшвилл Предаторз" - 1:4,

"Монреаль Канадиенс" — "Нью-Джерси Девилз" -1:2,

"Анахайм Дакс" — "Колорадо Эвеланш" - 4:3 (овертайм).