Виктория Бекхэм успокоила капризничающую Харпер в аэропорту

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер и сыновьями Ромео и Крузом

Это Виктория и Дэвид Бекхэмы привыкли к долгим перелетам, а вот их шестилетняя дочь Харпер — нет. Многочасовые путешествия на самолете девочка, как и почти все маленькие дети, переносит с трудом, а потому устает и капризничает. Это случилось и теперь, когда семья отправилась из Британии в США на весенние каникулы. Папарацци засняли Бекхэмов в аэропорту сразу после прилета: Харпер выглядела расстроенной и явно о чем-то спорила с мамой, недовольная происходящим. 43-летняя Виктория же пыталась успокоить дочку, целуя ее и обнимая.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

К делу подключился и старший брат — 15-летний Ромео, который тоже увещевал Харпер. Лишь 13-летний Круз наблюдал за происходящим со стороны — судя по его выражению лица, ему эти капризы уже надоели. Впрочем, инцидент был исчерпан уже спустя несколько минут, и мама с дочкой, держась за руки, покинули аэропорт.

Круз Бекхэм

Рискнем предположить, что если бы рядом был Дэвид Бекхэм, то Харпер было бы веселее: в отце девочка души не чает, и тот всегда в два счета может ее успокоить. К Дэвиду, кстати, вся семья и направлялась: тот улетел в США пораньше и уже успел встретиться со старшим сыном Бруклином в Нью-Йорке — вместе они посетили тату-салон, где Бруклин набил себе очередной рисунок. Теперь же, когда вся семья воссоединилась (и уже сходила на теннисный матч), причин для грусти и капризов у Харпер в ближайшее время точно не будет!

Виктория Бекхэм с детьми

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Харпер Бекхэм

Виктория Бекхэм