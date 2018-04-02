Воробьев пообещал принимать на новый полигон в Ядрово только местный мусор

На новую часть мусорного полигона «Ядрово», расположенного у одноименной деревни в Подмосковье, будут принимать только местный мусор. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Никакой другой мусор на новую карту [полигона] поступать не будет», — приводит его слова Telegram-канал губернатора.

По словам Воробьева, в новой части полигона будет действовать переработка мусора — «органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты».

Собственник полигона, по словам главы области, начал перечислять деньги на строительство очистной станции в «Ядрово», «чтобы убрать весь фильтрат» с действующей части свалки.

Воробьев отметил, что работы по дегазации полигона продолжаются «в круглосуточном режиме».

Губернатор сегодня побывал на полигоне «Ядрово», постоянные выбросы свалочных газов с которого привели к нескольким акциям протеста жителей соседнего Волоколамска. Одна из акций состоялась 21 марта, после того как около 60 детей из Волоколамска почувствовали себя плохо и обратились к медикам.