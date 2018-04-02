Все буде смачно - 10 блюд-розыгрышей. Вкусные рецепты (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 11:56 ,

Все буде смачно. 10 блюд-розыгрышей. Вкусные рецепты последний выпуск 1 апреля. Торт Индейка занял первое место нашего кулинарного рейтинга. Подарите близким неожиданный вкус, который запомнится надолго. Потом приготовьте Молекулярные спагетти с тефтелями – блюдо, которое удивит каждого. Спагетти будем готовить всего из двух ингредиентов: апельсинового сока и агар-агар. Тефтели – из сгущенного молока, рома и какао, а польем это все клюквенным джемом. Ваши друзья фанатеют от роллов? Тогда подайте им 1 апреля сладкий сет из роллов. Интересное блюдо-розыгрыш, которое запомнится неожиданным, но очень нежным и сочным вкусом.



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