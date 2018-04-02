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Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький ремень"


Добавлено: 02 апр 2018 в 18:07, Категория: Шоу-бизнес
Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький ремень"

Яна Рудковская с сыном

На днях продюсер Яна Рудковская дала большое интервью телеканалу "Дождь", в котором, в частности, очень откровенно рассказала и о воспитании младшего сына, пятилетнего Саши, которого все давно зовут Гном Гномычем. Мальчик с малых лет на виду — родители, Яна и Евгений Плющенко, охотно делятся фотографиями сына и подробно рассказывают о его жизни. У Саши даже есть своя страница в Instagram, за которой следят сотни тысячи фолловеров — и делают свои выводы о том, что происходит в семье за закрытыми дверями. Многие, например, недоумевают, зачем ребенка так рано начали "делать звездой" — Саша регулярно снимается для модных журналов и уже вполне опытный участник fashion-индустрии.

Саша Плющенко (Гном Гномыч)

Второй вопрос, который очень волнует поклонников Рудковской и Плющенко, — спортивное будущее мальчика. Саша едва ли не с пеленок на коньках — из малыша растят чемпиона. По примеру отца, легендарного спортсмена и олимпийского чемпиона, Гном Гномыч учится фигурному катанию. Сейчас у него три тренировки практически каждый день — и постоянное участие в ледовом шоу отца "Щелкунчик 2". Иногда складывается впечатление, что у Саши нет времени даже на сон — настолько загруженным выглядит график мальчика. Это, конечно, беспокоит армию фанатов звезд, и они не устают спрашивать: зачем такие жертвы? Затем, чтобы вырастить настоящего мужчину:

Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Саша спортсмен. Он тренируется, у него по три льда в день. В 9.15 он уже на разминке, к 16-ти часам он только заканчивает. И к этой нагрузке он готов — чтобы быть лучшим в мире. Боюсь ли я, что он вырастет и скажет: "Ну зачем это все?" Не боюсь, потому что у меня есть пример воспитания Жени и его мамы, которая мне рассказывала, как она воспитывала сына. Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Лучше пожалеть, когда он спит. Или ты можешь пожалеть его, когда у него ссадины или разбита коленка. Поцеловать, пожалеть мальчика. Когда он встанет, надо сказать, что ты сегодня должен хорошо тренироваться, не подвести папу и тренера, быть лучшим. Да, мы ему внушаем, он действительно пятилетний ребенок, который заряжен на то, чтобы стать чемпионом,

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном Сашей


Яна Рудковская дала интервью телеканалу "Дождь"

Я хочу, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной. Мы хотим воспитать прежде всего мужчину и хорошего атлета. Если я говорю мужчину, это значит и человека: порядочного, честного, образованного.

— заявила Яна.





Рудковская говорит, что пока Саше все нравится:

Он получает кайф, удовольствие. Его невозможно выгнать со льда! Люди приходят на него посмотреть. Он отработал с отцом 20 ледовых шоу в "Олимпийском". У него скоро первые соревнования, аккредитованы 37 камер, среди них четыре японских телеканала. Он не может выступить плохо. Когда Саша заходит в музей папы, он говорит: "Сколько же мне нужно будет работать, чтобы завоевать столько медалей!"

Евгений Плющенко с сыном

И для достижения этой цели порой приходится проявлять строгость. Яна не стала скрывать, что многие слухи насчет ее ежовых рукавиц, в которых она держит сына, правда:

Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?

Яна Рудковская с сыном Сашей

Саша Плющенко (Гном Гномыч)

Первые плоды такого воспитания уже видны: Саша, по словам Яны, растет очень ответственным. Это хорошо видно на примере игрушек:

Каждая игрушка, которую Саша заработал сам, стоит у него на отдельном месте. И полчаса мультиков в день он ждет с нетерпением. К игрушкам, которые ему дарят одно отношение, к тем, что он зарабатывает совершенно другое. Он их заработал сам. Катался в шоу и получил игрушки. В том, что у ребенка есть мотивация в спорте можно даже не сомневаться. И я просто ангел по сравнению с другими родительницами,

— подытожила звезда.

Вы согласны с позицией Яны Рудковской?

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном Сашей



Смотрите интервью Яны Рудковской на канале "Дождь" здесь.

Допустимо ли в 2018 году наказывать детей физически?


ДаНет

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Добавлено: 02 апр 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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