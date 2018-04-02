Закон о создании первого в Украине Антикоррупционного суда рассмотрят в ближайшее время

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина заявляет, что сегодня закончился период подачи предложений к законопроекту об Антикоррупционном суде. Об этом представитель “БПП” рассказала в кулуарах украинского парламента.По словам Луценко, как только профильный комитет рассмотрит имеющиеся правки, депутаты от “Блока Петра Порошенко” будут настаивать на том, чтобы закон был вынесен на голосование в кратчайшие сроки.Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества между Украиной и МВФ. Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что данный закон может быть принят за несколько дней до Пасхи – 5 апреля (четверг).Однако многие депутаты украинского парламента настроены куда менее оптимистично и считают, что законопроект о создании Антикоррупционного суда будет рассматриваться в мае.