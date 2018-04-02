Завершена подготовка к параду Победы шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации воинских частей ЦВО

В рамках подготовки соединений и воинских частей Центрального военного округа к параду Победы, завершены тренировки шеренг и парадных рот в пунктах постоянной дислокации.
Начинается отработка действий парадного расчета в соответствии с ритуалом проведения военного парада (общегарнизонные тренировки) в Екатеринбургском, Самарском и Новосибирском гарнизонах.
Проводятся репетиции совместно военным оркестром гарнизона.
Экипажи боевых машин завершают мероприятия по подготовке к проведению тренировок в составе механизированных колонн.