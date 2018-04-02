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» » «Звездные войны» в Ярославле: на детском празднике избили Дарта Вейдера (ФОТО)

«Звездные войны» в Ярославле: на детском празднике избили Дарта Вейдера (ФОТО)


Добавлено: 02 апр 2018 в 18:16, Категория: Новости на сегодня
«Звездные войны» в Ярославле: на детском празднике избили Дарта Вейдера (ФОТО)

Полиция Ярославля проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе, после которого госпитализация потребовалась отцу одного из детей и приглашенному аниматору, работавшему в образе Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны».

«От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в официальном сообщении УМВД по региону.

Участники конфликта установлены. Полиция заявила, что после того, как пострадавшие мужчины пройдут лечение, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам примут решение.

Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что конфликт возник между родителями и организаторами праздника. Последних якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям. В результате травмы получили отец одного из детей и аниматор.

Пострадавший аниматор Василий, работавший на празднике в образе Дарта Вейдера, рассказал агентству, что его избили двое — отец ребенка, день рождения которого отмечался, и его товарищ. Конфликт начался при оплате работы аниматоров. По его словам, родителей не устроила их работа, они захотели скидку, а аниматоры сочли ее невозможной, потому что дети растащили их реквизит.

«Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и еще много чего. Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было», — сказал собеседник агентства.

В соцсетях обсуждают конфликт в кафе. Там выложено фото аниматора после побоев — на лице мужчины видны ссадины и синяки, оба глаза в синих подтеках.


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Добавлено: 02 апр 2018 в 18:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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