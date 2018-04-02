Звезды сошлись - 38 выпуск - Как сложилась судьба актеров (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 10:56 ,

Звезды сошлись 38 серия Герои из самых любимых фильмов детства последний выпуск 1 апреля. Народный артист Александр Збруев принимает поздравления и отмечает юбилей. Ему – 80, но в это сложно поверить: бодрый, энергичный и, кажется, вечно молодой. Актер, сыгравший на экране за долгую карьеру хулиганов и вождей, неудачников и обаятельных сердцеедов. Это про Збруева с полным правом можно сказать: его дом – «Ленком». Каждую неделю по воскресеньям в центре дискуссии нового остро-звездного проекта НТВ может оказаться все, кроме политики. Ведущие программы — проницательная Лера Кудрявцева и острый на язык Оскар Кучера.



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