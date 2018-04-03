60 минут. По горячим следам (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 14:49 ,

60 минут. По горячим следам последний выпуск 3 апреля. Чешское правительство выдало США Евгения Никулина, российского гражданина, которому за океаном может грозить чуть ли не полвека лишения свободы и полтора миллиона долларов штрафа. По версии ФБР, он взламывал компьютеры на американской территории. Запрос о выдаче поступал и из Москвы, от Генпрокуратуры. Вот только Минюст Чехии не откликнулся. В шутке Илона Маска о банкротстве “Теслы”, похоже, доля шутки совсем небольшая. Акции компании потеряли более 7% на торгах в понедельник. Капитализация американского производителя электромобилей за март сократилась уже более чем 14 миллиардов долларов – это 25% от общей рыночной стоимости компании.





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