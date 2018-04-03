«Ад Адов»: Сущенко передал из СИЗО рисунки, нарисованные чаем и шелухой

Незаконно арестованный в РФ украинский журналист Роман Сущенко прислал два новых рисунка из СИЗО Лефортово.

Его дочь Юлия Сущенко сообщает: «Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. В этот раз отец нас „перенес“ в пригород итальянского города Парма и к маяку Ар-Мен, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно».

Этот маяк моряки называют «Ад Адов». Отмечается, что оба рисунка выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука.

Известно, что Сущенко за время заключения передал уже восемь рисунков. Ранее он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянскую Перуджу, а также пейзаж украинской местности — реки Рось.

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