Адвокаты сами носят продукты на борт судна «Норд» — супруга капитана

Адвокаты рыбаков с российского сейнера «Норд» носят продукты питания экипажу сами — сколько могут унести. Об этом сообщила Мария Горбенко, супруга капитана судна Владимира Горбенко.

Сейнер «Норд» под российским флагом 25 марта 2018 года был задержан украинскими пограничниками в Азовском море, а 30 марта арестован украинским судом. На его борту десять моряков, все они граждане РФ, жители Керчи.

Собеседница агентства рассказала, что ей удалось пообщться с мужем сегодня около 13:00 мск. С ними обращаются нормально, физического насилия не применялось. С моряками работают адвокаты.

«Паники на судне нет, но, конечно, морально… духом падают», — отметила она.

С экипажем постоянно поддерживает связь правительство Крыма и представители судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая.

«Они, звонят, спрашивают, есть ли какие проблемы, обнадеживают, — рассказывает Горбенко. — Средства от правительства Крыма в размере 100 тысяч рублей на семью каждого члена экипажа, о которых говорил глава республики Сергей Аксенов, будут выделены в ближайшие дни».

Семьи моряков, отметила женщина, надеются лишь на помощь российских дипломатов.

В семье Горбенко трое детей. Двум дочерям 10 лет и два года, сыну — 19 лет.

«Дети переживают. Младшая еще пока ничего не понимает, но постоянно вспоминает папу», — сказала супруга капитана.