"Ак Барс" в овертайме победил "Трактор" и повел 3-0 в серии полуфинала плей-офф КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр — РИА Новости. Хоккеисты казанского "Ак Барса" в овертайме нанесли поражение челябинскому "Трактору" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе татарстанской команды отличились Александр Свитов (26-я минута) и Василий Токранов (64). У хозяев голом отметился Иван Вишневский (40).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч команд пройдет 5 апреля в Челябинске.