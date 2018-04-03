Анастасия Решетова показала свадебное платье

Звездный бомонд обеспокоен новостями о разрыве отношений между рэпером Тимати и его возлюбленной Анастасией Решетовой. В качестве аргументов приводят то, что девушка перестала выкладывать в Instagram совместные снимки.

Пара слухи не комментирует. Но масла в огонь подлила фотография в микроблоге модели. На ней Анастасия в сексуальном свадебном платье, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Снимок девушка сопроводила загадочной надписью «Meandmybestpartnerinlife– myself» (Ред.: «Я и мой лучший партнер в жизни – я»).

Анастасия Решетова



Пока одни поклонники Анастасии поздравляли ее с днем свадьбы и осыпали комплиментами, другие пытались понять – кому адресовано это фотопослание.

«Урааа! Наконец-то свадьба будет у вас Тимуром. Счастье море и океан любви и много здоровых детишек желаю вам! Будьте счастливы».

«Это кому такой фотонамёк?».

«Золотые слова! В наше время нельзя никому доверять и надеяться, самый верный человек в нашей жизни это мы сами себе!!!»

А вы как думаете, это свадебное платье для фотосессии или, все же, фото с намеком?

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