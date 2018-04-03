Анна Хилькевич рассекретила свою беременность

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич ждет второго ребенка. Актриса поделилась этой новостью в своем микроблоге. Будущая мама призналась, что боле не могла скрывать растущий животик:

«Отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала».

Анна Хилькевич обратилась к подписчикам с просьбой:

«Дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».

Напомним, что актриса вместе с мужем Артуром уже воспитывает дочь Арианну. Девочка родилась в 2015 году. Выбор имени был не случаен: Артур и Анна назвали малышку Арианной, объединив два своих имени.

Анна Хилькевич

Кого в этот раз ждут будущие родители, Хилькевич предпочла не рассказывать – сохранила интригу.

Подписчики наперебой принялись поздравлять свою любимую актрису, желая ей приятной беременности и легких родов. Пост с этой новостью собрал почти 6,5 тысяч комментариев.

Мы присоединяемся к поздравлениям!

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