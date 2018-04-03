Анна Хилькевич рассекретила свою беременность

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич ждет второго ребенка. Актриса поделилась этой новостью в своем микроблоге. Будущая мама призналась, что боле не могла скрывать растущий животик:
«Отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала».
Анна Хилькевич обратилась к подписчикам с просьбой:
«Дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».
Напомним, что актриса вместе с мужем Артуром уже воспитывает дочь Арианну. Девочка родилась в 2015 году. Выбор имени был не случаен: Артур и Анна назвали малышку Арианной, объединив два своих имени.
Анна Хилькевич
Кого в этот раз ждут будущие родители, Хилькевич предпочла не рассказывать – сохранила интригу.
Подписчики наперебой принялись поздравлять свою любимую актрису, желая ей приятной беременности и легких родов. Пост с этой новостью собрал почти 6,5 тысяч комментариев.
Мы присоединяемся к поздравлениям!
Твитнуть
Каталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru