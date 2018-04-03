Атака на Мизулину: «пятая колонна» начала травлю авторитетного врага ювенальной юстиции

В разгар компании по формированию нового правительства «пятая колонна» начала массированный натиск на одного из немногих российских политиков, который реально защищает институт семьи от ювенальной юстиции — сенатора Елену Мизулину. Недобросовестные тролли из окружения Навального используют те же самые манипулятивные приемы раскачки общественного мнения, что были задействованы против Павла Астахова. В ответ патриоты запустили в сети петицию с предложением к Президенту назначить Елену Мизулину вице-премьером по социальным вопросам.

Как поводом для компании по «сливу» Астахова стала вырванная из контекста (точнее, из 4-часового разговора с пострадавшими детьми) фраза «Как поплавали?», так и интернет-истерия против Мизулиной началась с «вырванного из контекста» кусочка видео-интервью. 27 марта 2018 года при обсуждении трагедии в Кемерове на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» Мизулина выразила соболезнование всем погибшим и пострадавшим, а также назвала пожар в кемеровском торговом центре «ударом в спину» президенту России Владимиру Путину.

По ее словам, Путин делает для России «невероятные вещи», защищая страну на внешнеполитической арене и проводя реформы «невероятной силы» внутри страны. В пример сенатор привела то, что с 2007 года президент «переломил» тенденцию к сокращению численности детского населения, которое с тех пор выросло на четыре миллиона и продолжает расти. Однако недобросовестные интернет-тролли вырезали цитату про Путина из полного видео так, чтобы удалить первую часть высказывания Е.Мизулиной с соболезнованиями родственникам погибших в Кемерово, а затем добавить ложные комментарии в духе «погибшие люди её не волнуют, только Путина жалко». В таком виде видео про Елену Мизулину стали раскручивать в СМИ и соцсетях, оппозиционеры запустили на американском ресурсе Change org петицию с призывом прекратить полномочия Мизулиной.

Именно также — через ботов с change org — два года назад прозападное антисемейное лобби, при поддержке наших системных либералов и подконтрольных им СМИ, вынудило уйти в отставку Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Павла Астахова. Который на тот момент был чуть ли не единственным госслужащим такого уровня, реально защищавшим семью от ювенальной юстиции, торговли детьми (иностранное усыновление) и прочих «европейских ценностей». В частности, именно Астахов первым из политиков выступил против «закона о шлепках», что и стало реальной причиной для его отставки.

РИА «Катюша» тогда публиковала наше расследование этой спецоперации и роли в ней иностранной агентуры, в частности, ботов с Change org.

Елена Мизулина не просто подхватила знамя выпавшее из рук Астахова, но стала в какой-то момент чуть ли главной опорой родительского движения — в отличии от назначенной на место Астахова Анны Кузнецовой.

Именно под руководством Е.Б. Мизулиной в Совете Федерации был создан научно-экспертный совет по семейной политике, позволивший объединить усилия крупнейших родительских и просемейных организаций страны. Именно их деятельность привела к отмене «закона о шлепках», к тому, что Россия отказалась имплементировать педерастическую Статегию Совета Европы, к тому, что Президент наложил «вето» на законопроект «О Контингенте обучающихся» и др. Наконец, именно Елена Мизулина в мае 2017 года представила Президенту свой Альтернативный доклад о ситуации с изъятиями детей, где впервые было констатировано, что в России ежегодно изымают из семей более 300 тысяч детей, что в стране внедрена ювенальная юстиция и что это — прямой результат деятельности социального блока правительства во главе с вице-премьером Ольгой Голодец.

Совершенно очевидно, что такой политик совершенно не устраивал Запад. Особенно ситуация обострилась после выборов, в условиях холодной войны с Западом и неизбежного роспуска либерального блока правительства — включая и Ольгу Голодец.

Неслучайно больше всех отличился в раскрутке компании против Елены Борисовны Алексей Навальный, который включился в кампанию против сенатора уже 28 марта, а на следующий день видео про Мизулину на его канале набрало более 3 миллионов просмотров, собрав 308 тысяч лайков и 38 тысяч дизлайков. Под видео оставлено 50 922 комментария.



Надо сказать, Елене Борисовне не впервой терпеть нападения либералов: несколько лет назад близкие к либералам по духу и не только (до степени смешения этих понятий) педерасты устроили аналогичную атаку на Мизулину — за закон о запрете пропаганды педерастии.

Так что для аудитории Навального и иже с ним нынешняя атака на сенатора Мизулина — это своеобразная попытка реванша.

Сама Мизулина сдаваться не собирается и уже подала заявление в прокуратуру о привлечении к ответственности СМИ, распространяющих смонтированное клеветническое видео. Надо сказать, многие испугались: в крупных СМИ фальсифицированный видеоролик не вышел.

Тем временем патриоты, поддерживающие Мизулину, сегодня утром запустили свою петицию-просьбу к Президенту назначить Елену Мизулину на место Ольги Голодец в новом правительстве. Как отмечается в документе, «Считаем, что Мизулина Е.Б. является истинным сторонником и принципиальным защитником семьи, материнства, отцовства и детства, социального государства, традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, суверенитета социальной сферы. Надеемся и верим, что на этом посту Елена Борисовна, как высококлассный юрист, настоящий профессионал своего дела и очень опытный государственный служащий, будет верой и правдой служить российскому народу и нашему Отечеству. Как настоящий государственник, Е.Б. Мизулина обязательно добьется очень высоких результатов в своей работе и принесет много пользы Российской Федерации». Призываем наших читателей поставить свою подпись под этой петицией, для этого нужно просто пройти по ссылке.

http://katyusha.org/view?id=9667