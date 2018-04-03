Автор учебника «перенес» Астрахань к Черному морю

Учебник по русскому языку для девятого класса опроверг ранее известные географические понятия.

Школьник из Астрахани обратил внимание на ошибку, которая закралась в российский учебник. Так, автор издания утверждает, что город Астрахань расположен в том месте, где Волга впадает в Чёрное море, сообщает astravolga.

Ученик поделился в социальных сетях скриншотом страницы учебника, выпущенного издательством «Вентана-Граф», которое входит в корпорацию «Российский учебник».

Ранее в Государственной думе было высказано предложение о наказании авторов учебников за допущенные ошибки. Парламентарии отметили, что нынешнее законодательство не предусматривает наказания за оплошности, допущенные при выпуске учебных материалов.