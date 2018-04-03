Более 50 огневых задач выполнили танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК в Адыгее

В Адыгее на полигоне Майкопский прошла тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура (РОК).

Артиллеристы уничтожали цели по координатам, поступавшим с пункта управления. Огневое поражение осуществлялось с применением 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» и РСЗО «Ураган». В свою очередь экипажи танков Т-72Б3 уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок.

Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами и танкистами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В ходе работы РОК координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

С применением методики РОК в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач.

Всего было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6 км. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

В тренировке на полигоне Майкопский принимали участие около 500 военнослужащих разнородовых подразделений, было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.