Более 6 тысяч человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара

Более 6 тысяч человек экстренно эвакуировали из торгового центра «Афимолл» на Пресненской набережной в Москве из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, задымление началось в ресторане сети «Бургер Кинг», расположенном на четвертом этаже торгового центра. В настоящее время здание ТЦ проверяют пожарные.

Напомним, после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, по всей стране объявлены проверки соблюдения правил пожарной безопасности в подобных заведениях.