Бьорндален завершил спортивную карьеру

Восьмикратный чемпион мира по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален в 44 года заявил о завершении спортивной карьеры. Как сообщает «Р-Спорт», об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции.

Спортсмен не смог выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, так как не попал в сборную Норвегии из-за плохих результатов. Тем не менее, Бьорндален побывал в Южной Корее в составе тренерского штаба сборной Белоруссии: его супругой является четырехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

За свою карьеру Уле Бьорндален 20 раз побеждал на чемпионатах мира, 45 раз поднимался на подиум. Также он является рекордсменом по количеству индивидуальных побед на этапах Кубка мира (95), в тройку лучших норвежец попадал 179 раз.