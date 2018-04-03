Бракоразводному процессу Анджелины Джоли и Брэда Питта пришел конец

Инсайдер таблоида The Sun сообщил, что бракоразводному процессу 42-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта пришел конец — пара договорилась об условиях развода и скоро подпишут документы.



«Условия еще должны быть согласованы юристами Питта и Джоли, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак рухнул, особенно учитывая обвинения (в жестоком обращении с детьми. — Прим. ред.), которые Анджелина выдвигала против Брэда. Сейчас они наконец-то в хороших отношениях,» — сообщает инсайдер.

Как стало известно раннее, судья продлевал действие временного соглашения, достигнутого парой в прошлом году. Шестеро детей актеров по-прежнему живут с матерью и регулярно общаются с отцом.

«Брэд и Энджи хорошо справляются. Дети видятся с отцом, который ими очень дорожит… Анджелина следит за всем и старается быть супермамой для сыновей и дочерей. Они с Брэдом ищут способы продолжать жить, чтобы все были счастливы,» — рассказал инсайдер.



Питт и Джоли договорились о неразглашении подробностей бракоразводного процесса. Искать выход из спорных ситуаций, в том числе по вопросу раздела имущества, пара решила не на виду у общественности. «Для Брэда развод оказался трудным, но сейчас он в порядке и остается преданным своей семье,» заявил инсайдер и добавил, что на личном фронте актера сейчас «ничего серьезного не происходит».

Все больше подробностей об отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта раннее появлялись в сети. Супруги год не могли договориться об опеке над 6 детьми — 3 собственными и 3 приемными. Оказывается, отношения у бывших супругов не ладились с самого начала. Родители Брэда — Билл и Джейн Питт — были в напряженных отношениях с Анджелиной. Дело в том, что у Питтов были очень теплые отношения с предыдущей женой Брэда — Дженнифер Энистон.

Мать актера настаивала, что развод с Энистон был большой ошибкой. Первый же контакт с Анджелиной убедил Джейн Питт, что они совсем разные люди. Джоли презирала традиционные ценности патриархальной семьи мужа. Со временем отношения родителей и жены Брэда не улучшились, а лишь стали хуже.



«Джейн мгновенно поняла, что Анджелина — очень тяжелый в общении человек. Энджи никогда не навещала родных Брэда в Миссури, а во время редких встреч они с Джейн постоянно ссорились. Другое дело Дженнифер Энистон — она всегда была мила и приветлива, они считали ее идеальной невесткой», — пишет американский журнал Now. В сети была информация, что именно Джейн Питт старалась выйти на контакт с женой его сына, а та не отвечала взаимностью.