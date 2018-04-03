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Британские химики не смогли связать отравление Скрипалей с РФ


Добавлено: 03 апр 2018 в 19:50, Категория: Новости на сегодня
Британские химики не смогли связать отравление Скрипалей с РФ

Глава военной химической лаборатории в британском Портон-Дауне признался, что его подчиненные не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, ставшего причиной отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает телеканал Sky News.

«Мы не установили, где именно оно было произведено, но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам», — пояснил руководитель лаборатории, добавив, что полученные образцы для анализа были идентифицированы военными химиками «как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии)».

В Национальной службе здравоохранения Англии между тем сообщили, что состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, а его дочери Юлии, которая на прошлой неделе пришла в себя и начала принимать пищу, — стабильным.

«После инцидента в Солсбери 4 марта два пациента остаются в районной больнице Солсбери — мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии», — цитирует сообщение службы РИА Новости.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 19:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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