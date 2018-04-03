Британские медики рассказали о состоянии здоровья Скрипалей

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Состояние проживающего в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля остаётся стабильно критическим, его дочь Юлия находится в стабильном состоянии, приводит РИА «Новости» сообщение Юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.

«После инцидента в Солсбери 4 марта, два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остаётся в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии», — указано в комментарии медучреждения.

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Других подробностей по состоянию здоровью пациентов не приводится. Ранее 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. В этой связи британские врачи сообщили, что здоровье россиянки быстро улучшается.

Вечером во вторник «Парламентская газета» сообщила, что специалисты Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Дауне не смогли достоверно установить взаимосвязь между ядом, которым были отравлены Скрипали, и его возможным производством на территории России.

Отношения России и Великобритании резко обострились после происшествия в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Официальный Лондон без предъявления доказательств утверждает, что к покушению на россиян с помощью нервно-паралитического вещества A234 неизвестного происхождения якобы причастно Российское государство.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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