«Бургер Кинг» опроверг сообщения о пожаре в «Афимолле»

Официальный представитель сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» Иван Шестов опроверг сообщения о том, что в московском торговом центре «Афимолл» прошла эвакуация из-за возгорания в заведении общепита, сообщает RNS.

Напомним, собеседники СМИ в экстренных службах сообщили, что более 6 тысяч человек эвакуировали из ТЦ «Афимолл» из-за пожара, источником которого назвали ресторан «Бургер Кинг».

Однако Шестов заявил: «В ТЦ проводятся учения. Всех посетителей эвакуировали. Почти во всех торговых центрах проходят учения. Никакого задымления в ресторане Burger King нет, мы готовы продолжать работать».

В пресс-службе МЧС пояснили: «У нас информация поступила в 12:41 по сигнализации. Выехали спасатели, пожарные подразделения. По числу эвакуированных, так как вывод людей из ТЦ происходил до прибытия пожарных спасательных сил, то за количеством вам надо обратиться к администратору центра. По возгоранию – это возгорание в кафе, такое мы не комментируем. Сработала сигнализация. В первую очередь реагировали на сигнализацию».