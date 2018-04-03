Чемпион по инвестициям. Состояние Майкла Джордана достигло отметки $1,65 млрд

Легенда НБА и мирового баскетбола Майкл Джордан приобрел контрольный пакет акций команды “Шарлотт Хорнетс” в 2010 году, но оказалось, что как владелец клуба он менее успешен нежели на баскетбольной площадке. Джордан шесть раз выигрывал чемпионский титул в составе “Чикаго Буллз”, однако «Хорнетс» ни разу не побеждали в матчах плей-офф под его надзором.Несмотря на неудачи на площадке, “Хорнетс” оказались для Джордана чрезвычайно удачным вложением. В 2006 году Джордан был миноритарным акционером клуба, прежде чем заплатил за команду около $175 млн в 2010 году ( в основном унаследованная задолженность) — а также пообещал направить десятки миллионов долларов на будущие операционные издержки. В феврале Forbes оценил команду в $1,05 млрд, включая $150 млн задолженности. Джордану принадлежит примерно 90% “Хорнетс”.Взлет стоимости команды и продолжающийся успех марки Jordan Brand от Nike в этом месяце увеличили состояние Джордана до $1,65 млрд. Это на $350 млн больше, чем год назад. Джордан занимает 1477-е место среди богатейших людей мира и поднялся на 90 пунктов по сравнению с прошлым годом. Среди богатейших людей США он занимает 455-ю позицию (в прошлом году порог входа в список Forbes 400 равнялся $2 млрд).За последний год стоимость “Хорнетс” выросла на 35%. Команды НБА с низкой выручкой выиграли от растущего потока прибыли от национальных телеканалов и международных составляющих, которые равномерно распределены между тридцатью франшизами лиги.