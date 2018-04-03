Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум объявили о расставании после девяти лет брака

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум

Одна из самых, казалось бы, крепких голливудских семейных пар заявила о расставании. В своих соцсетях 37-летние Ченнинг Татум и его супруга Дженна Дьюэнн-Татум опубликовали сообщение, в котором рассказали о принятом решении:

Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад. Именно тогда и началось наше совместное волшебное путешествие. Ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу. Но любовь — это прекрасное приключение, которое приготовило для каждого из нас свои пути. Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли,

— написали они.

Напомним, что Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум познакомились в 2006 году на съемках фильма "Шаг вперед" (Step Up). А через три года они поженились. В 2013 году у пары родилась дочь, которую они назвали Эверли.

"Разводили" супругов СМИ уже неоднократно. Однако все это было лишь слухами, которые Татум и его жена регулярно опровергали. Но в конце прошлого года, когда актриса появилась на церемонии вручения премий American Music Awards одна, эти разговоры вспыхнули вновь. Затем была вечеринка журнала Vanity Fair после премии "Оскар-2018", на которую Дженна снова пришла без супруга. Тогда-то у поклонников пары и появились подозрения, что в их отношениях действительно не все гладко. Вчера супруги это своим заявлением, увы, подтвердили.