Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум расстаются

37-летние Ченнинг Татум и его супруга Дженна Дьюэнн-Татум в своих социальных сетях объявили о том, что после 9 лет брака расстаются. Как утверждает пара, между ними не произошло ни ссор, ни раздоров. Заботливые родители продолжат совместно воспитывать дочь Эверли.



«Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад. Именно тогда и началось наше совместное волшебное путешествие. Ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу. Но любовь — это прекрасное приключение, которое приготовило для каждого из нас свои пути. Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли,» — написали они в официальном заявлении.



Напомним, Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум познакомились в 2006 году на съемках фильма «Шаг вперед» (Step Up). Через три года романтических отношений пара решила связать себя узами брака. В 2013 году у супругов родилась дочь Эверли.

Раннее СМИ не раз «разводили» пару, но слухи те сразу опровергали. Но когда актриса появилаьс одна на церемонии вручения American Music Awards одна, разговоры о разладах пары вновь загорелись. На вечеринку журнала Vanity Fair после премии «Оскар-2018? Дженна вновь пришла одна.



Также раннее актриса рассказывала о своем романе с Джастином Тимберлейком и комментировала слухи, не она ли стала причиной расставания певца с Бритни Спирс.

Танцовщица не стала скрывать, что и в самом деле с певцом её связывали романтические отношения.

«Да, мы и в самом деле встречались, правда, недолго. Сперва мы были друзьями, но потом дружба переросла в роман. Продлился он всего ничего» — сказала Дженна.

Напомним, что слухи о романе Джастина и Дженны начались в 2002 году, после того, как парочку застали за жаркими танцами в ночном клубе. В этот же период Тимберлейк расстался с Бритни Спирс, и её фанаты до сих пор считают их идеальной парой и сожалеют о разрыве их отношений.

«Мы танцевали с Джастином уже после их разрыва» — сказала Дженна и добавила, что считала и считает Тимберлейка очень сексуальным. С певцом они расстались друзьями. В 2009 году Дьюэнн вышла замуж за Ченнинга Татума, а Джастин связал свою судьбу с актрисой Джессикой Биль в 2012 году.