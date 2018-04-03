Черноморский флот изучает вопрос постоянного присутствия в Азовском море

Командование Черноморского флота рассматривает вопрос постоянного присутствия в Азовском море. Это связано с инцидентом с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма, передает РИА «Новости».

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«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — сообщил источник в силовых структурах республики.

Ранее сотрудники украинской погранслужбы задержали судно под российским флагом в Азовском море 25 марта, обвинив экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», а капитана — «с целью причинения вреда интересам государства».

Им грозит штраф или административный арест до 15 суток, а их руководителю — тюремное заключение на срок до трех лет, а также конфискация транспортного средства.

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