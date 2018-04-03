Что означает абсолютная победа Путина на выборах?

Выборы президента России, которые состоялись восемнадцатого марта, были самыми чистыми и прозрачными в истории Российской Федерации — заявил переизбранный глава РФ Владимир Путин.Соответствующее заявление Путин сделал, как сообщает Федеральное агентство новостей, в рамках встречи с Эллой Памфиловой, главой Центральной избирательной комиссии. Руководитель ЦИК поздравила Путина с убедительной и чистой победой и выдала ему удостоверение президента России."Выборы 18-го марта — это, вне всяких сомнений, самые прозрачные и, что называется, чистые выборы в истории России. Самый главный результат выборов — это не победа Владимира Путина, которая была весьма предсказуемой, а тот факт, что поддержка, оказанная Путину населением России, является просто невероятной. То есть, речь идет о том, что Путину доверяет абсолютное большинство избирателей. У нас на самом деле есть национальный лидер", — говорит Евгений Примаков, гендиректор НКО "Русская гуманитарная миссия".Поддержка, которую оказывает Путину население, является даже более высокой, чем цифры, зафиксированные по итогам выборов — отмечает Примаков, подразумевая полную уверенность россиян во внешнеполитической линии, которой придерживается президент.