Что читают латыши? Гитлер опережает по популярности Гарри Поттера

Это не запоздавшая первоапрельская шутка: переведенная на латышский язык книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» находится в топе читательских симпатий в Латвии.

На популярном книжном портале iBook.lv регулярно публикуется рейтинг самых просматриваемых книг. По итогам последних семи дней лидирует эротический роман Карины Копмане-Рачко «Разорванные кружева», второе место занимает «Моя борьба» Адольфа Гитлера, третье — «Гарри Поттер и философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг. В рейтинге месяца произведение Гитлера занимает также достаточно высокое четвертое место.

Книга «Mana cin a» (нем. Mein Kampf) была издана на латышском языке в 1995 году.

Периодически в латвийском обществе возникали дискуссии, допустимо ли появление программного произведения вождя нацистов на прилавках книжных магазинов? По мнению Полиции безопасности, не следует ограничивать распространение какой-то конкретной книги, однако необходимо контролировать тех, кто может использовать содержание книги, чтобы оправдать насилие.

Первый тираж «Mein Kampf» на латышском, по словам представителей издательства, буквально расхватали. Пользующаяся бешеным спросом книга фюрера потребовала дополнительного издания.