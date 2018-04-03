Дом 2 - Остров любви - 5076 Выпуск (03.04.2018) ТНТ

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:24 ,

Остров любви выпуск 3 апреля свежая серия. Виктор Литвинов провел соревнования для участников на острове. Парни в ластах должны пронести девушек по бревну над бассейном. Витя вызвал Настю и двух ее поклонников Штриха и Сороку. Штрих справился за 10 секунд. Артем устроил представление, надел ласты на руки, взял Настю на плечо и прыгнул с бревна в бассейн с девушкой на руках. Марго должны были носить Шоки и Гриценко. Антон отказался участвовать. Якубович приподнял бревно, по которому шел Рома с Марго и они упали в воду.





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