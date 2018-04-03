Дуэйн Джонсон в интервью для издания Express: попытка суицида матери и депрессия в юности

Фильмы «Спасатели Малибу» и «Джуманджи; Зов джунглей» получили высокие оценки от кинокритиков, а зрители были от них просто в восторге. Это не могло не сыграть на руку известному актеру Дуйэну Джонсону, более известному под псевдонимом «Скала». Счастливый папа сейчас воспитывает прекрасных дочерей и чувствует себя отлично в окружении женщин. Правда, не всегда всё было хорошо в жизни актера. Оказывается, в юности Дуэйну пришлось пережить тяжелый период жизни. Об этом в интервью британскому изданию Express рассказал 45-летний Скала.



«Был период, когда мне ничего не хотелось. Я постоянно плакал,» — вспоминает Джонсон.

Когда Джонсону было всего 15 лет, их с мамой Атой выгнали из квартиры, после чего та пыталась покончить с собой на глазах у сына. «Она вышла из машины прямо посреди автомагистрали и пошла на встречную полосу. Я схватил ее и потащил на обочину. Самое безумное во всем этом то, что моя мать не помнит об этой попытке суицида. Наверно, это и к лучшему.» — поведал он.

Но на этом неудачи не закончились и несколько следующих лет выдались не легкими. Из-за многочисленных травм мечта Дуэйна стать профессиональным футболистом разрушилась, а после этого его бросила любимая девушка, что тронуло парня до глубины души. «Это было мое худшее время,» — признается он.



Актер заявил, что если бы он не был настолько силен духом, то мог также, как и его мать попытаться свести счеты с жизнью.

Сейчас Дуэйн счастлив в окружении женщин и после объявления о скором рождении второй дочери от Лорен Хашиан, Дуэйн Джонсон посетил шоу Эллен Дедженерес, где рассказал, каково это — быть единственным мужчиной в семье. Актер не капли не смущается своего положения — ему это даже нравится!

Оказалось, что Джонсон еще с детства рос в окружении женщин, к чему тот уже привык. “Самое интересное то, что я рос окруженный женщинами, и по сей день, я полностью, на 100 процентов окружен только женщинами!» говорит Джонсон. «И мне это нравится.»



Воспользовавшись моментом, Дуэйн поздравил себя с будущим пополнением. “Лорен и я очень счастливы,» говорит 45-летняя звезда фильма «Джуманджи: Зов джунглей». Его коллега по фильму, Кевин Харт, так же появился в студии шоу. Дело в том, что Харт должен был появится на шоу Эллен пару недель назад, но именно в тот день у его жены Энико Пэрриш начались схватки. 21-го ноября у Харта родился сын, которого назвали Кензо Кэш. “Было сложно. Мне пришлось выбирать,» шутит 38-летний комедиант. «Она уже начала рожать, а я такой «Или ребенок, или Эллен.»

Джонсон уже воспитывает двоих дочерей — Симоне Алесандру и младшую Жасмин. Харт шутит, что Джонсон может делать только мальчиков, что тот парировал: «Ну, было бы прекрасно, если бы Кевин узнал, кто же отец его мальчика.»