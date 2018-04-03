Дворкович: стадион в Самаре к ЧМ-2018 должен быть сдан к 25 апреля

"Что касается Самары, по графику сдвижка произошла. Но по обновленному графику стадион может быть введен в строй к 25 апреля, и 28-го должен состояться первый тестовый матч", - сказал Дворкович.
Мутко подтвердил, что тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет 28 апреля
Он добавил, что все технические работы идут в графике. "Единственный вопрос - это наличие плюсовых температур для укладки и прошивки газона. Поэтому, если повезет с травой, все будет в порядке. Все остальные работы точно будут завершены. Но в любом случае это не создает риска для проведения чемпионата мира. У нас есть достаточно времени, чтобы завершить всю подготовку и провести необходимые тестовые матчи дополнительные в мае", - отметил Дворкович.
ФИФА: стадион к ЧМ-2018 в Самаре будет сдан в конце апреля, но работы много
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля текущего года. Это встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия, Дания - Австралия, Уругвай - Россия, Сенегал - Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.