Дзюба: заплачу 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы сыграть против ФК "Зенит"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что решил заплатить 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы сыграть в матче чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом", которому принадлежат права на игрока.

Дзюба зимой на правах аренды перешел из "Зенита" в "Арсенал". В 27-м туре чемпионата России команды должны 22 апреля сыграть между собой в Туле.

Отвечая на вопрос, готов ли он заплатить 120 тысяч евро, указанные в арендном контракте за возможность сыграть с "Зенитом", Дзюба в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" заявил: "Если честно, то да. Я понимаю, что, сделав это, окончательно в ноль уйду. То есть я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но да, я не лукавлю. Если никто не будет (против этого), то 100% я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну".