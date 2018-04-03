Эксперимент с возвратом tax free заработает в России с 10 апреля

С 10 апреля в России стартует эксперимент по возврату tax free иностранным гражданам. Об этом сообщает RNS со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

На состоявшейся 3 апреля пресс-конференции Евтухов пояснил, что возврат НДС будет неполным — 10-12% от стоимости приобретенных товаров, если она составляет не менее 10 тысяч рублей и потрачена за срок не более суток.

«Полностью ни в одной стране мира не возмещают», — добавил Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга РФ, в эксперименте примут участие определенные торговые точки «в тех локациях, которые ограничены и определены».

Также система tax free будет функционировать во всех российских городах, где этим летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, но ее запустят ближе к началу мундиаля. «У нас есть поручение, чтобы те гости нашей страны, которые приедут в рамках этого важного события, в этих городах также могли получить услугу», — пояснил чиновник.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 ноября 2017 года подписал закон о системе tax free, вступивший в силу с 1 января. Компенсация налога на добавленную стоимость предусмотрена физическим лицам из государств, не входящих в Евразийский экономический союз.