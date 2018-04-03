Экспертиза опровергла версию России касательно боинга МН-17

Международная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу «Боинга» MH17 над Донбассом, пришла к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидимой для российских гражданских радаров.

Независимые эксперты изучили данные, представленные следствию российской стороной, сказано в сообщении прокуратуры Нидерландов.

Кроме того, эксперты подтвердили, что никакие другие воздушные суда не были замечены вблизи MH17 на представленных радиолокационных снимках.

Как известно, российская сторона утверждала, что радар не мог не зафиксировать ракету, выпущенную из комплекса «Бук». Исходя из этого, отсутствие ракеты на радиолокационных снимках свидетельствовало бы в пользу их версии о невозможности пуска из района Первомайского (Донецкая область), которое в июле 2014 года уже было под контролем террористов.

Таким образом, выводы независимых экспертов противоречат российской версии. По их словам, ракета могла быть «невидимой» для радиолокационной станции «Усть-Донецкий» по нескольким причинами. В том числе, из-за скорости полета — гражданские радары настроены таким образом, что объекты со скоростью полета выше, чем у самолетов, не могут быть отображены на снимках.