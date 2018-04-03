Эксперты не смогли доказать российское происхождение газа «Новичок»

Эксперты центра исследований отравляющих веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун не смогли установить происхождение вещества нервно-паралитического действия Новичок, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Как сообщил руководитель лаборатории Гэри Эйткенхед в комментарии Sky News исследователи не смогли доказать, что отравляющее вещество было сделано в России.

«Мы не установили точный источник [происхождения газа Новичок]…но мы предоставили научные данные правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать окончательные выводы», — сказал он.

Однако он подтвердил, что для создания вещества необходимы «чрезвычайно сложные методы, которые доступны только государственным субъектам».

Эйткенхед добавил, что для установления происхождения газа Новичок необходим доступ к «другим материалам», некоторые из которых основаны на разведывательных данных.

«Наша работа — предоставить научное обоснование того, что представляет собой это конкретное нервно-паралитическое вещество. Мы установили его конкретный класс и то, что это военный класс. Но это не наша работа — говорить, где оно было изготовлено», — сказал он.