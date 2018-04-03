ФИФА отчиталась о втором этапе продажи билетов на ЧМ-2018

Международная организация футбола (ФИФА) сообщила о распределении около 1,7 млн билетов на игры чемпионата мира, который пройдет этим летом в России. «Распределено 1 698 049 билетов на ЧМ-2018, второй этап продаж завершен», — цитирует сообщение организации «Интерфакс».

На втором этапе распределялось почти 400 тысяч билетов, большинство из них (216134 билета) получили российские болельщики, на втором месте — футбольные фанаты из США, которым досталось 16462 билета, замыкает тройку «лидеров» Аргентина, болельщикам из которой выделили 15006 билетов. Колумбия получила 14755 билетов, немногим меньше (14372) — Мексика.

#ЖеребьевкаЧМ: результаты

Какая группа, по-вашему, самая сложная? pic.twitter.com/Wo0hItOEMH

— Чемпионат мира FIFA 2018??? (@fifaworldcup_ru) 1 декабря 2017 г.

Остальным странам на втором этапе распределения билетов на игры мундиаля-2018 досталось менее чем по 10 тысяч билетов: Бразилии — 9962 билета, Перу — 9766 билетов, Китаю — 6598 билетов, Германии — 5974 билета, Австралии — 5905 билетов и Индии — 4509 билетов.

Заключительный, третий этап распределения билетов стартует 18 апреля. Сам чемпионат пройдет в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске с 14 июня по 15 июля.