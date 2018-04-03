«Газпром» внес компенсацию «Нафтогазу» в годовую смету расходов

Российский газовый гигант «Газпром» обнародовал бухгалтерскую отчетность за 2017 год, где в разделе «Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» фигурируют 272,943 млрд рублей (примерно 4,76 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ).

Эта сумма, как отмечает RNS, соотносится с той, которую Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года присудил выплатить компании «Нафтогаз Украины» в качестве компенсации по контракту на транзит газа через украинскую территорию.

Напомним, «Нафтогаз» требовал с «Газпрома» 17 млрд долларов за поставку российского газа для транзита в Европу в меньшем объеме, нежели было предусмотрено контрактом. Стокгольмский арбитражный суд признал требования обоснованными, но сумму компенсации существенно уменьшил.

Ранее в пользу «Газпрома» уже была присуждена сумма по контракту на поставку газа, поэтому арбитры зачли встречные требования и предписали российской компании выплатить украинцам 2,56 млрд долларов.