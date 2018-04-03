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Гигантский вирус выделили из зараженного им организма


Добавлено: 03 апр 2018 в 14:09, Категория: Новости на сегодня
Гигантский вирус выделили из зараженного им организма

Группа канадских исследователей из Университета Британской Колумбии обнаружила новый вид гигантского вируса (Bodo saltans virus, BsV). Примечательно, что его удалось выделить из организма морских одноклеточных существ Bodo saltans , а не обнаружить в ходе анализа следов ДНК. Такое открытие позволит значительно глубже изучить биологию этих необычных вирусов.

Первые гигантские вирусы были обнаружены еще в 1990-е годы, но из-за их размера ученые принимали их тогда за бактерий. Только в 2003 году первый из подобных вирусов был описан как вирус. Размеры гигантских вирусов действительно более подходят бактериям: их белковые оболочки имеют длину от 200 нанометров до 1,5 микрометра. Это примерно в десять раз больше обычного вируса. Еще более необычен размер генома этих вирусов, в них не менее миллиона пар нуклеотидных оснований. Многие из генов гигантских вирусов не встречаются у других организмов. Подробнее об этой необычной группе вирусов можно почитать в очерке «Происхождение гигантских вирусов».

Значительная часть открытых учеными гигантских вирусов была обнаружена с помощью секвенирования ДНК из морской воды. Это заставляет предположить, что в водной среде гигантские вирусы достаточно многочисленны и играют важную роль в экосистеме. Однако найти эти вирусы в живых организмах удается гораздо реже, поэтому мы пока мало знаем об их биологии, способе заражения и других особенностях.

Профессор Кертис Саттл (Curtis Suttle) и сотрудники его лаборатории занимались выделением вирусов, заражающих зоопланктон. Гигантский вирус был найден в клетках Bodo saltans, дальнего родственника эвглены зеленой, выловленного в одном пруду. Вирус относится к семейству мимивирусов (Mimiviridae). Его обнаружение дало возможность исследователям изучать жизнь гигантского вируса в лаборатории. Размер его капсиды составляет около 300 нанометров, а в геноме содержится 1,39 миллиона пар оснований. Уже известно, что данный вирус обладает целым арсеналом токсинов и ферментов, разрезающих ДНК. Все они нужны вирусу, чтобы предотвратить проникновение вирусов-конкурентов в ядро хозяина, где он поселился. Приблизительно 10 % генома вируса кодирует белки, предназначенные для борьбы с противовирусной иммунной системой хозяина. Ученые заметили множественное дублирование некоторых генов, что они считают признаком «гонки вооружений» между вирусом и его хозяином. Предположительно, такая гипотеза может объяснить огромные размеры геномов у всех гигантских вирусов.

Исследователи описали вирус и его геном в электронном научном журнале eLife.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 14:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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